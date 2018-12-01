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Светлана Лобода вынуждена постоянно придерживаться строгой диеты после перенесённой операции

Певица Светлана Лобода, перенёсшая около месяца назад операцию из-за обструкции почек, призналась, что вынуждена теперь постоянно придерживаться строгой диеты, рекомендованной специалистами. Несмотря на своё неплохое самочувствие, она находится под постоянным наблюдением врача, так как существует риск повторного обострения болезни.

Светлана Лобода вынуждена постоянно придерживаться строгой диеты после перенесённой операции

Певица Светлана Лобода всегда отличалась крепостью своего организма. Известно, во время второй беременности она проводила по тридцать концертов в месяц и при этом чувствовала себя прекрасно. Но в начале октября и её крепкое здоровье «дало сбой». Лобода была срочно госпитализирована прямо с проходящей репетиции. В больнице ей провели операцию по удалению камней из почки, после был недлительный реабилитационный период. И через короткое время певица уже давала концерты в Германии, а скоро собирается с гастролями на Урал.

Светлана Лобода вынуждена постоянно придерживаться строгой диеты после перенесённой операции

Недавно певица призналась, последствия после операции всё же есть. Теперь ей придётся постоянно «сидеть» на строгой диете, отказываясь от жареных, острых и солёных блюд. Светлана до сих пор не понимает, что вызвало возникновение камней в почках. Она думает, одной из причин было употребление в небольших количествах воды. Теперь же Лобода во избежание повторного обострения болезни пьет много воды, придерживается всех рекомендаций врачей и находится под их ежедневным наблюдением.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:45

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