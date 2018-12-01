Светлана Лобода вынуждена постоянно придерживаться строгой диеты после перенесённой операции





Певица Светлана Лобода всегда отличалась крепостью своего организма. Известно, во время второй беременности она проводила по тридцать концертов в месяц и при этом чувствовала себя прекрасно. Но в начале октября и её крепкое здоровье «дало сбой». Лобода была срочно госпитализирована прямо с проходящей репетиции. В больнице ей провели операцию по удалению камней из почки, после был недлительный реабилитационный период. И через короткое время певица уже давала концерты в Германии, а скоро собирается с гастролями на Урал.Недавно певица призналась, последствия после операции всё же есть. Теперь ей придётся постоянно «сидеть» на строгой диете, отказываясь от жареных, острых и солёных блюд. Светлана до сих пор не понимает, что вызвало возникновение камней в почках. Она думает, одной из причин было употребление в небольших количествах воды. Теперь же Лобода во избежание повторного обострения болезни пьет много воды, придерживается всех рекомендаций врачей и находится под их ежедневным наблюдением.