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Стоимость Elephone A5 снизилась до 300 долларов

На торговой площадке Gearbest стоимость смартфона Elephone A5 снизилась до 300 долларов. Акционное предложение продлится три дня.

Стоимость Elephone A5 снизилась до 300 долларов


Акция стартовала 30 ноября. Выгода приобретения устройства составляет 40 долларов. Гаджет оснащен дисплеем диагональю 6,18 дюйма разрешением 2246х1080, восьмиядерным процессором Helio p60 (4 x Cortex-A73 CPU 2GHz + 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz), объем чипа оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а постоянной — 64 гигабайта.

Основная камера смартфона делает снимки качеством 12+5 мегапикселей, а фронтальная — 20+2 мегапикселя. Емкость аккумуляторной батареи Elephone A5 составляет 4000 мАч. Также устройство оснащено сканером отпечатков пальцев. Операционная система - Android 9.0. Габариты смартфона составляют 155 x 75,5 x 8,1 миллиметров при массе в 199 граммов.

Эксперты отмечают приятный цвет корпуса и по дизайну сравнивают его с Huawei P20.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:45

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