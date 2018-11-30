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Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию организмов по «эффекту домино»

Исследователи заявили, что глобальное потепление способно привести к тому, что все виды животных начнут вымирать по «эффекту домино». При увеличении температуры воздуха земной климат может сильно поменяться. Это сильно повлияет на фауну Земли.

Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию организмов по «эффекту домино»


На Земле имеется сложная сеть взаимодействий между растительным и животным миром. Вследствие уменьшения количества видов, пострадают также представители прочих типов. По теории Co-extinctions, на вымирание организмов может влиять исчезновение прочих растений либо животных, которые входили в их пищевую цепь. По словам экспертов, даже устойчивые виды попадают под влияние синергии. Постоянные температурные перепады и прочие факторы, приводят к экстремальным стрессам. Это оказывает негативное влияние на земную природу, приводя к нежелательным пагубным последствиям.

Чтобы получить информацию о последствиях вымирания, экспертами были созданы модели больше двух тысяч планет, в рамках которых были рассмотрены разные сценарии увеличение средних температур. Исследователи выяснили, что по причине постепенного увеличения температуры со временем стоит ожидать вымирания всего растительного и животного мира.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:43

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