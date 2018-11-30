Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию организмов по «эффекту домино»
Исследователи заявили, что глобальное потепление способно привести к тому, что все виды животных начнут вымирать по «эффекту домино». При увеличении температуры воздуха земной климат может сильно поменяться. Это сильно повлияет на фауну Земли.
На Земле имеется сложная сеть взаимодействий между растительным и животным миром. Вследствие уменьшения количества видов, пострадают также представители прочих типов. По теории Co-extinctions, на вымирание организмов может влиять исчезновение прочих растений либо животных, которые входили в их пищевую цепь. По словам экспертов, даже устойчивые виды попадают под влияние синергии. Постоянные температурные перепады и прочие факторы, приводят к экстремальным стрессам. Это оказывает негативное влияние на земную природу, приводя к нежелательным пагубным последствиям.
Чтобы получить информацию о последствиях вымирания, экспертами были созданы модели больше двух тысяч планет, в рамках которых были рассмотрены разные сценарии увеличение средних температур. Исследователи выяснили, что по причине постепенного увеличения температуры со временем стоит ожидать вымирания всего растительного и животного мира.
На Земле имеется сложная сеть взаимодействий между растительным и животным миром. Вследствие уменьшения количества видов, пострадают также представители прочих типов. По теории Co-extinctions, на вымирание организмов может влиять исчезновение прочих растений либо животных, которые входили в их пищевую цепь. По словам экспертов, даже устойчивые виды попадают под влияние синергии. Постоянные температурные перепады и прочие факторы, приводят к экстремальным стрессам. Это оказывает негативное влияние на земную природу, приводя к нежелательным пагубным последствиям.
Чтобы получить информацию о последствиях вымирания, экспертами были созданы модели больше двух тысяч планет, в рамках которых были рассмотрены разные сценарии увеличение средних температур. Исследователи выяснили, что по причине постепенного увеличения температуры со временем стоит ожидать вымирания всего растительного и животного мира.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:43