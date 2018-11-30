Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию организмов по «эффекту домино»





На Земле имеется сложная сеть взаимодействий между растительным и животным миром. Вследствие уменьшения количества видов, пострадают также представители прочих типов. По теории Co-extinctions, на вымирание организмов может влиять исчезновение прочих растений либо животных, которые входили в их пищевую цепь. По словам экспертов, даже устойчивые виды попадают под влияние синергии. Постоянные температурные перепады и прочие факторы, приводят к экстремальным стрессам. Это оказывает негативное влияние на земную природу, приводя к нежелательным пагубным последствиям.Чтобы получить информацию о последствиях вымирания, экспертами были созданы модели больше двух тысяч планет, в рамках которых были рассмотрены разные сценарии увеличение средних температур. Исследователи выяснили, что по причине постепенного увеличения температуры со временем стоит ожидать вымирания всего растительного и животного мира.