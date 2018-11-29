АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности

В Калифорнии мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности. В 2016 году в возрасте 24 лет Кэмерон Андервуд получил выстрел в упор, а сегодня уже улыбается и призывает людей с похожими проблемами не отчаиваться.

Мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности


Житель Калифорнии Кэмерон Андервуд в 24 года пострадал от огнестрельного ранения в лицо, после чего оно исказилось до неузнаваемости, даже ротовая полость молодого человека оказалась вывернута наружу, а нос практически слился в один непонятный бугор со щеками. Некоторое время мать пострадавшего возила его по разным клиникам, где пластические операции давали крайне незначительный эффект, но наткнувшись на статью о докторе по имени Эдуардо Родригес, семья обрела надежду. Именно этот пластический хирург возглавил команду из более чем 100 медиков, занимавшихся разработкой системы восстановления лица для Андервуда. Молодому человеку, как объяснили врачи, крупно повезло, ведь он стал единственным пациентом, промежуток между получением травмы и успешной операцией у которого составил наиболее минимальный срок. В общей сложности 26-летний пациент прожил с деформированным лицом порядка 18 месяцев, после чего ему сообщили о предоставлении донора. Операция по трансплантации продлилась 25 часов, после чего последовал длительный период реабилитации и лечения у ортодонта.

Спустя 11 месяцев после хирургического вмешательства по пересадке лица Кэмерон Андервуд не стесняется впервые показать себя общественности. Кроме того, мужчина даже не может сдержать улыбку, когда позирует для очередного фото.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 20:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Чурсина не желает принимать участия в
Уфологи: НЛО увеличивают активность над Техасом
70% авто Hyundai в Санкт-Петербурге получат
Макс Фадеев не может жить без песни "Стану ли я
Организм Евгении Медведевой может не выдержать
Мужчина после 25-часовой операции по пересадке
Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в
В России украсили Apple Watch 4 тремя сортами
Нина Ургант страдает от болезни Паркинсона
Сестра Евгения Осина нашла тело брата со стаканом
«Золотой» тюнинг Hyundai Solaris повеселил
Психологи назвали 5 вещей, за которые каждый день
Из-за краски для волос голова студентки из Парижа
Борисов показал интимное видео Алибасова с его
Абоненты МТС получили возможность бесплатно
В Набережных Челнах за пациентками гинекологов
Шукшина рассказала о скандальном предложении
Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым
Анна Хилькевич положительно относится к
Химики: Новый катализатор может производить более
В Москве на Лубянской площади установят
Водители получили возможность не использовать
Избитая звезда «Дома-2» Наталья Игрунова добилась
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина дали
Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в
Кэти Холмс выходит замуж через шесть лет после
Утяшева и Воля отказываются от любых гонораров
На концерте Насти Каменских в Харькове
"Лаборатория Касперского" сообщила о грабящих
Пользователи раскритиковали Волочкову за
Просмотреть все новости