Мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности
В Калифорнии мужчина после 25-часовой операции по пересадке лица впервые показал себя общественности. В 2016 году в возрасте 24 лет Кэмерон Андервуд получил выстрел в упор, а сегодня уже улыбается и призывает людей с похожими проблемами не отчаиваться.
Житель Калифорнии Кэмерон Андервуд в 24 года пострадал от огнестрельного ранения в лицо, после чего оно исказилось до неузнаваемости, даже ротовая полость молодого человека оказалась вывернута наружу, а нос практически слился в один непонятный бугор со щеками. Некоторое время мать пострадавшего возила его по разным клиникам, где пластические операции давали крайне незначительный эффект, но наткнувшись на статью о докторе по имени Эдуардо Родригес, семья обрела надежду. Именно этот пластический хирург возглавил команду из более чем 100 медиков, занимавшихся разработкой системы восстановления лица для Андервуда. Молодому человеку, как объяснили врачи, крупно повезло, ведь он стал единственным пациентом, промежуток между получением травмы и успешной операцией у которого составил наиболее минимальный срок. В общей сложности 26-летний пациент прожил с деформированным лицом порядка 18 месяцев, после чего ему сообщили о предоставлении донора. Операция по трансплантации продлилась 25 часов, после чего последовал длительный период реабилитации и лечения у ортодонта.
Спустя 11 месяцев после хирургического вмешательства по пересадке лица Кэмерон Андервуд не стесняется впервые показать себя общественности. Кроме того, мужчина даже не может сдержать улыбку, когда позирует для очередного фото.
Житель Калифорнии Кэмерон Андервуд в 24 года пострадал от огнестрельного ранения в лицо, после чего оно исказилось до неузнаваемости, даже ротовая полость молодого человека оказалась вывернута наружу, а нос практически слился в один непонятный бугор со щеками. Некоторое время мать пострадавшего возила его по разным клиникам, где пластические операции давали крайне незначительный эффект, но наткнувшись на статью о докторе по имени Эдуардо Родригес, семья обрела надежду. Именно этот пластический хирург возглавил команду из более чем 100 медиков, занимавшихся разработкой системы восстановления лица для Андервуда. Молодому человеку, как объяснили врачи, крупно повезло, ведь он стал единственным пациентом, промежуток между получением травмы и успешной операцией у которого составил наиболее минимальный срок. В общей сложности 26-летний пациент прожил с деформированным лицом порядка 18 месяцев, после чего ему сообщили о предоставлении донора. Операция по трансплантации продлилась 25 часов, после чего последовал длительный период реабилитации и лечения у ортодонта.
Спустя 11 месяцев после хирургического вмешательства по пересадке лица Кэмерон Андервуд не стесняется впервые показать себя общественности. Кроме того, мужчина даже не может сдержать улыбку, когда позирует для очередного фото.
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:10