70% авто Hyundai в Санкт-Петербурге получат российские двигатели и КП
Авто Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio, которые выпускают в Санкт-Петербурге в рамках автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus, станут оснащать двигателями, а также КПП отечественного производства.
В свою очередь не каждое авто будет оснащаться российским силовым агрегатом. Данный показатель составит не меньше 70 процентов выпускаемых автомобилей. Это условие значится в специальном инвестиционном контракте с Hyundai. Его должны уже вскоре подписать. Данный документ согласовала межведомственная комиссия, однако его пока не подписали. Представители автобренда отказываются комментировать происходящее, пока не будет заключен специальный инвестиционный контракт. Это должно произойти не позднее 25 декабря.
«Dni24» ранее сообщали, что обновлённая вариация Cupra Ateca сможет генерировать 350 лошадиных сил. Транспортное средство получит двухлитровую четырёхцилиндровую силовую установку с турбонаддувом.
В свою очередь не каждое авто будет оснащаться российским силовым агрегатом. Данный показатель составит не меньше 70 процентов выпускаемых автомобилей. Это условие значится в специальном инвестиционном контракте с Hyundai. Его должны уже вскоре подписать. Данный документ согласовала межведомственная комиссия, однако его пока не подписали. Представители автобренда отказываются комментировать происходящее, пока не будет заключен специальный инвестиционный контракт. Это должно произойти не позднее 25 декабря.
«Dni24» ранее сообщали, что обновлённая вариация Cupra Ateca сможет генерировать 350 лошадиных сил. Транспортное средство получит двухлитровую четырёхцилиндровую силовую установку с турбонаддувом.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:26