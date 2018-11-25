Обновлённая Cupra Ateca будет генерировать 350 лошадиных сил
Обновлённый вариант модели Cupra Ateca будет генерировать 350 л.с. Авто оснащается двухлитровым четырехцилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом.
До первой сотни транспортное средство разгоняется за 5 сек. Это приближает машину к спринту, что обеспечивается стандартной системой управления стартом. Автомобиль способен развивать скорость до 255 км/час. В данном случае авто быстрей заводской модификации. В новой силовой установке имеется набор понижающих пружин ABT Sportsline. Благодаря этому внедорожник легко справляется с увеличенной производительностью. Авто больше не получило каких-либо прочих аппаратных изменений. Машина оснащается семиступенчатой передачей DSG. В модели используется полноприводная система 4Drive. В настоящее время доступно единственное обновление на транспортном средстве. Речь идёт о двадцатидюймовых литых дисках ABT Sport GR.
Раньше «Dni24» сообщали, что специалистами итальянской автомобильной компании Lamborghini ведётся подготовка к выпуску четырёхместного современного спорткара.
До первой сотни транспортное средство разгоняется за 5 сек. Это приближает машину к спринту, что обеспечивается стандартной системой управления стартом. Автомобиль способен развивать скорость до 255 км/час. В данном случае авто быстрей заводской модификации. В новой силовой установке имеется набор понижающих пружин ABT Sportsline. Благодаря этому внедорожник легко справляется с увеличенной производительностью. Авто больше не получило каких-либо прочих аппаратных изменений. Машина оснащается семиступенчатой передачей DSG. В модели используется полноприводная система 4Drive. В настоящее время доступно единственное обновление на транспортном средстве. Речь идёт о двадцатидюймовых литых дисках ABT Sport GR.
Раньше «Dni24» сообщали, что специалистами итальянской автомобильной компании Lamborghini ведётся подготовка к выпуску четырёхместного современного спорткара.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30