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Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным в России

В октябре пикап версии Toyota Hilux пользовался самой большой популярностью среди пикапов по России. Аналитиками были опубликованы данные, касающиеся реализаций новых пикапов.

Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным в России


В России в октябре смогли продать 957 экземпляров новых пикапов (минус 23,7 процента). Версия Toyota Hilux смогла в октябре стать самым реализуемым пикапом в рамках отечественного авторынка. Результаты продаж в данном случае составили 305 автомобилей (плюс 2 процента). Аналитиками отмечается, что последний раз Toyota Hilux находился на первой позиции в данном ТОП в мае. На 2-ой позиции оказался УАЗ Пикап, который купили в количестве 279 ед. (минус 54,3%). На третьем месте расположилась версия Mitsubishi L200 (223 ед.; плюс 4,2%). Рассматривая самые реализуемые пикапы в России с начала года, стоит отметить, что лидером стал УАЗ Пикап. Вторая позиция досталась Toyota Hilux. Третье место в данном случае заняла Mitsubishi L200.

«Dni24» ране сообщали, что немецким ателье Manhart было презентовано купе BMW M2 Competition. Данная особая версия оснащается уменьшенным на 20 мм клиренсом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53

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