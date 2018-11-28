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Ателье Manhart презентовали купе BMW M2 Competition

Немецкое ателье Manhart презентовали купе особой версии BMW M2 Competition. Данное авто оснащается клиренсом, уменьшенным на 20 миллиметров, двадцатидюймовыми алюминиевыми колесными дисками.

Ателье Manhart презентовали купе BMW M2 Competition


Транспортное средство под капотом имеет трёхлитровый силовой агрегат на 550 л.с. Крутящий момент силовой установки составляет 800 Нм. Пока отсутствует информация, сколько времени необходимо этому автомобилю, чтобы осуществить разгон до первой сотни. Для стандартной версии потребуется 4 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/час. Выхлоп стал звучать агрессивней, потому что в автомобиле используется выпускная система из нержавеющей стали, имеющая четыре карбоновых патрубка. Цена на данное транспортное средство держится в секрете. Пока неизвестно, когда эксклюзивная версия авто поступит в продажу.



«Dni24» ранее сообщали, что в октябре фургоны версии LADA Largus оказались в тройке лучших автомобилей в рамках рынка LCV.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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