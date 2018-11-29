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После расставания с любимым у Дженнифер Энистон случился нервный срыв

Американская киноактриса Дженнифер Энистон несколько месяцев назад развелась со своим мужем Джастином Теру. После расставания с возлюбленным у звезды случился нервный срыв, вследствие которого ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

После расставания с любимым у Дженнифер Энистон случился нервный срыв


В феврале киноактриса сообщила о разрыве отношений с Джастином Теру. Этим летом знаменитость дала интервью, где рассказала, что развод оказался для нее и ее партнера тяжелым испытанием. Знакомые кинозвезды сообщили журналистам, что после расставания с супругом ей хотелось в первую очередь "позаботиться о себе". "В настоящее время Дженнифер Энистон наслаждается жизнью. К примеру, 9 ноября звезда телесериала "Друзья" посетила закрытую вечеринку в клубе Spring Place в честь именин Леонардо Ди Каприо. Для мероприятия Дженнифер Энистон выбрала элегантный наряд черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру. По словам присутствующих, актриса была очень приветлива и открыта для общения.

Накануне издание «Dni24» сообщало, что Клава Кока в соцсети Instagram обнародовала публикацию в свадебном платье, чем заинтриговала своих многочисленных фанатов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

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