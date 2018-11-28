Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото в свадебном платье

Клава Кока постоянно рассказывает своим подписчикам о своей работе, выкладывая ролики с концертов, однако свою личную жизнь она предпочитает скрывать от общественности. Знаменитость обнародовала в Сети свадебный снимок, представ перед фолловерами в пышном белом платье. На плечи певица набросила красное пальто, а на ноги надела ботинки бордового оттенка. На втором фото артистка запечатлена в самолете. Знаменитость также нарядилась в подвенечный наряд, однако накрасила губы голубой помадой, цвет которой считается модным. Фанаты предполагают, что Клава Кока снимает новый клип. Однако большинство подписчиков решили, что их любимица все же вышла замуж.В последнее время ходили слухи, что звезда на протяжении длительного времени встречается с Дмитрием Курышкиным. Именно молодому человеку приписывают роль супруга Клавы Кока.