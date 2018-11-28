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Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото в свадебном платье

Два дня назад знаменитая певица Клава Кока заинтриговала своих фанатов в соцсети Instagram публикациями в свадебном платье. Фолловеры решили, что данным способом звезда решила объявить о радостном событии в ее жизни.

Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото в свадебном платье


Клава Кока постоянно рассказывает своим подписчикам о своей работе, выкладывая ролики с концертов, однако свою личную жизнь она предпочитает скрывать от общественности. Знаменитость обнародовала в Сети свадебный снимок, представ перед фолловерами в пышном белом платье. На плечи певица набросила красное пальто, а на ноги надела ботинки бордового оттенка. На втором фото артистка запечатлена в самолете. Знаменитость также нарядилась в подвенечный наряд, однако накрасила губы голубой помадой, цвет которой считается модным. Фанаты предполагают, что Клава Кока снимает новый клип. Однако большинство подписчиков решили, что их любимица все же вышла замуж.

В последнее время ходили слухи, что звезда на протяжении длительного времени встречается с Дмитрием Курышкиным. Именно молодому человеку приписывают роль супруга Клавы Кока.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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