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Сценаристка «Звездных войн» Глория Кац скончалась в Лос-Анджелесе

Глория Кац, являющаяся сценаристом «Звездных войн», ушла из жизни в медучреждении Лос-Анджелеса в 76 лет. Последние годы знаменитость боролась с онкологическим недугом.

Сценаристка «Звездных войн» Глория Кац скончалась в Лос-Анджелесе


Глория Кац и ее супруг Уиллард Хайк написали сценарии к фильмам известного американского кинорежиссёра Джорджа Лукаса, а именно к киноленте «Американские граффити», а также к картине «Звездные войны». За эти фильмы Кац номинировали на «Оскар» и наградили премией американского Национального общества кинокритиков.

«Dni24» ранее сообщало, что Анастасия Квитко в Сети обнародовала видеоролик, на котором она продемонстрировала свой бюст.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:03

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