“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко продемонстрировала фанатам в Instagram пышную грудь
Анастасия Квитко в соцсети Instagram в разделе Stories обнародовала новый видеоролик. На соответствующих кадрах “Русская Кардашьян” запечатлела свой бюст внушительных размеров.
Анастасии Квитко облачилась в боди, который слегка прикрыл ее пышные формы. Модель прославилась благодаря своей фигуре. Знаменитость постоянно привлекает к своей персоне повышенное внимание фанатов посредством откровенных публикаций в соцсети. Под постами звезды в Сети фанаты оставляют сотни комментариев, в которых они восхищаются ее внешностью.
Накануне «Dni24» сообщал, что отечественная модель Яна Яцковская в своем микроблоге обнародовала публикацию с мертвым новорожденным малышом. По словам звезды, данным образом, она выразила протест против "системы".
Анастасии Квитко облачилась в боди, который слегка прикрыл ее пышные формы. Модель прославилась благодаря своей фигуре. Знаменитость постоянно привлекает к своей персоне повышенное внимание фанатов посредством откровенных публикаций в соцсети. Под постами звезды в Сети фанаты оставляют сотни комментариев, в которых они восхищаются ее внешностью.
Накануне «Dni24» сообщал, что отечественная модель Яна Яцковская в своем микроблоге обнародовала публикацию с мертвым новорожденным малышом. По словам звезды, данным образом, она выразила протест против "системы".