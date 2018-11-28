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“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко продемонстрировала фанатам в Instagram пышную грудь

Анастасия Квитко в соцсети Instagram в разделе Stories обнародовала новый видеоролик. На соответствующих кадрах “Русская Кардашьян” запечатлела свой бюст внушительных размеров.

“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко продемонстрировала фанатам в Instagram пышную грудь


Анастасии Квитко облачилась в боди, который слегка прикрыл ее пышные формы. Модель прославилась благодаря своей фигуре. Знаменитость постоянно привлекает к своей персоне повышенное внимание фанатов посредством откровенных публикаций в соцсети. Под постами звезды в Сети фанаты оставляют сотни комментариев, в которых они восхищаются ее внешностью.

Накануне «Dni24» сообщал, что отечественная модель Яна Яцковская в своем микроблоге обнародовала публикацию с мертвым новорожденным малышом. По словам звезды, данным образом, она выразила протест против "системы".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:03

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