KIA в Лос-Анджелесе продемонстрировала обновленную версию кроссовера KIA Soul
KIA в рамках автосалона в Лос-Анджелесе показала обновленную версию кроссовера KIA Soul нового поколения. Транспортное средство имеет угловатые привычные формы. Имеется сходство с концептуальной версией Trailster 2015 года.
Автомобиль положили на новую платформу. С ней может применяться система полного привода. Компанией разработана версия X-Line, которую не страшно выводить на бездорожье. Также имеет место электрическая вариация ECO-electric, спортивный GT-Line. Новая версия электрокара пользуется блоком батарей Niro, ёмкостью на 39 кВт/ч. Авто на одном заряде проедет до 225 километров. Моторная гамма включает двухлитровый атмосферник на 147 лошадок, а также 1,6-литровую турбированную силовую установку на 201 лошадиную силу. С двигателем функционирует шестискоростная «механика» либо семидиапазонный «автомат» с двойным сцеплением. Новый кросс в продаже появится в будущем году.
«Dni24» раньше передавали, что в Российской Федерации с начала года внедорожные версии авто продали на сумму в 1,3 триллиона рублей.
Автомобиль положили на новую платформу. С ней может применяться система полного привода. Компанией разработана версия X-Line, которую не страшно выводить на бездорожье. Также имеет место электрическая вариация ECO-electric, спортивный GT-Line. Новая версия электрокара пользуется блоком батарей Niro, ёмкостью на 39 кВт/ч. Авто на одном заряде проедет до 225 километров. Моторная гамма включает двухлитровый атмосферник на 147 лошадок, а также 1,6-литровую турбированную силовую установку на 201 лошадиную силу. С двигателем функционирует шестискоростная «механика» либо семидиапазонный «автомат» с двойным сцеплением. Новый кросс в продаже появится в будущем году.
«Dni24» раньше передавали, что в Российской Федерации с начала года внедорожные версии авто продали на сумму в 1,3 триллиона рублей.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07