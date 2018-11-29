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В России внедорожники реализованы на сумму больше триллиона рублей

В России внедорожные версии авто пользовались большим спросом у населения. Транспортные средства из данного сегмента с начала года по октябрь месяц продали на сумму в 1,03 трлн. руб.

В России внедорожники реализованы на сумму больше триллиона рублей


В октябре месяце реализовано внедорожных версий на 118 млрд. руб. На первом месте самых прибыльных автомобилей этого сегмента расположилась версия Hyundai Creta. На территории Российской Федерации на протяжении октября продали 5 800 таких автомобилей. За данные авто отдали 6,3 млрд. руб. На второй позиции в ТОП оказался VW Tiguan. Автолюбителями на протяжении октября было приобретено 2 800 единиц этих моделей. Благодаря продажам данных внедорожных моделей дилерам немецкого бренда удалось заработать 5,3 млрд. руб. Третья позиция досталась Toyota Land Cruiser. На российском авторынке в октябре потребители приобрели свыше 1,3 тыс. автомобилей. Данные кроссоверы были проданы на сумму в 4,2 млрд. руб.

«Dni24» недавно сообщали, что транспортное средство Daewoo Matiz смогло в условиях бездорожья «обойти» авто Jeep Grand Cherokee, а также Mitsubishi Pajero.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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