Daewoo Matiz «уделала» на бездорожье Jeep Grand Cherokee и Mitsubishi Pajero
Daewoo Matiz в условиях бездорожья смог «уделать» версии Jeep Grand Cherokee, а также Mitsubishi Pajero. Авто нравится автолюбителям из-за того, что цена на неё не особо «кусается».
Специалисты протестировали транспортное средство в условиях бездорожья, чтобы в итоге узнать возможности авто. Перед заездом автомобиль был обут в отечественные покрышки. Daewoo Matiz в ходе тест-драйва поборолся с американской внедорожной версией Jeep Cherokee Grand, а также японской версией Mitsubishi Pajero. Многим Daewoo Matiz не нравится из-за некрасивой внешности и оснащения. Однако в условиях бездорожья корейская модель показала себя с лучшей стороны. За счёт своего небольшого веса хэтчбек смог преодолеть бездорожье. При этом прославленным внедорожникам так не повезло. Они попали в «грязевой» плен. «Бешеному» Matiz с лёгкостью удалось преодолеть все труднопроходимые участки пути. По словам экспертов, внедорожники не во всех случаях могут справиться со сложными участками бездорожья. Это смогла доказать корейская версия хэтчбека Daewoo Matiz. Данное авто «уделала» Mitsubishi Pajero, а также Jeep Grand Cherokee.
Ранее «Dni24» сообщали, что автомобильный бренд Bentley терпит довольно большие убытки вследствие введённых новых экологических норм.
Специалисты протестировали транспортное средство в условиях бездорожья, чтобы в итоге узнать возможности авто. Перед заездом автомобиль был обут в отечественные покрышки. Daewoo Matiz в ходе тест-драйва поборолся с американской внедорожной версией Jeep Cherokee Grand, а также японской версией Mitsubishi Pajero. Многим Daewoo Matiz не нравится из-за некрасивой внешности и оснащения. Однако в условиях бездорожья корейская модель показала себя с лучшей стороны. За счёт своего небольшого веса хэтчбек смог преодолеть бездорожье. При этом прославленным внедорожникам так не повезло. Они попали в «грязевой» плен. «Бешеному» Matiz с лёгкостью удалось преодолеть все труднопроходимые участки пути. По словам экспертов, внедорожники не во всех случаях могут справиться со сложными участками бездорожья. Это смогла доказать корейская версия хэтчбека Daewoo Matiz. Данное авто «уделала» Mitsubishi Pajero, а также Jeep Grand Cherokee.
Ранее «Dni24» сообщали, что автомобильный бренд Bentley терпит довольно большие убытки вследствие введённых новых экологических норм.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00