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Анастасия Ендальцева и Алиана Устиненко во время съемок разругались из-за Андрея Шабарина

Ссора участниц «Дома-2» Анастасии Ендальцевой и Алианы Устиненко произошла прямо во время эфира «Бородина против Бузовой». Звезды телестройки в основном не могли поделить Андрея Шабарина.

Настя назвала экс-супругу Гобозова непорядочной, но Устиненко не реагирует на выпады своей товарки по телестройке и радуется, что теперь узнала «истинное лицо» своей недавней подруги.

Анастасия Ендальцева и Алиана Устиненко во время съемок разругались из-за Андрея Шабарина

Алиану осуждали даже участники «Дома-2», но обвинения в непорядочности со стороны подруги она явно не ожидала, но Настя жестко отметила, что порядочная женщина не позволит себе такого поведения, особенно при наличии ребенка.

Фанаты Алианы возмутились таким поведение ее подруги и в комментариях недоумевали, почему Устиненко не поставила на место нахалку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:24

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