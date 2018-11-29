Анастасия Ендальцева и Алиана Устиненко во время съемок разругались из-за Андрея Шабарина

Настя назвала экс-супругу Гобозова непорядочной, но Устиненко не реагирует на выпады своей товарки по телестройке и радуется, что теперь узнала «истинное лицо» своей недавней подруги.Алиану осуждали даже участники «Дома-2», но обвинения в непорядочности со стороны подруги она явно не ожидала, но Настя жестко отметила, что порядочная женщина не позволит себе такого поведения, особенно при наличии ребенка.Фанаты Алианы возмутились таким поведение ее подруги и в комментариях недоумевали, почему Устиненко не поставила на место нахалку.