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Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей борьбе с пагубной привычкой

Актер Анатолий Гущин, полюбившийся зрителю после исполнения роли главного героя в комедийном сериале «Приключения солдата Ивана Чонкина» в недавнем интервью признался, что в его жизни был непростой период. Оказывается, артист пристрастился к спиртному, но все же смог побороть пагубную привычку.

Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей борьбе с пагубной привычкой

Анатолий Гущин признался, что по-настоящему спивался, но в 2009 году он осознал, что не представляет жизни без горячительных напитков, и если в его поведении не произойдут перемены, то он просто погибнет в буквальном смысле этого слова. Артист рассказал, что это пристрастие также вредило его профессиональной деятельности.

Встать на верный путь Анатолию Гущину помогло обращение к религии: он уверовал в Бога. Вера в Господа кардинально изменила его жизненный путь и превратила его в другую личность. Актер прошел через таинство причастия во время поездки в один из подмосковных монастырей и никогда об этом не сожалел, поскольку, по его мнению, Всевышний уберег его от смерти.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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