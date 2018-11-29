Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей борьбе с пагубной привычкой
Актер Анатолий Гущин, полюбившийся зрителю после исполнения роли главного героя в комедийном сериале «Приключения солдата Ивана Чонкина» в недавнем интервью признался, что в его жизни был непростой период. Оказывается, артист пристрастился к спиртному, но все же смог побороть пагубную привычку.
Анатолий Гущин признался, что по-настоящему спивался, но в 2009 году он осознал, что не представляет жизни без горячительных напитков, и если в его поведении не произойдут перемены, то он просто погибнет в буквальном смысле этого слова. Артист рассказал, что это пристрастие также вредило его профессиональной деятельности.
Встать на верный путь Анатолию Гущину помогло обращение к религии: он уверовал в Бога. Вера в Господа кардинально изменила его жизненный путь и превратила его в другую личность. Актер прошел через таинство причастия во время поездки в один из подмосковных монастырей и никогда об этом не сожалел, поскольку, по его мнению, Всевышний уберег его от смерти.
Анатолий Гущин признался, что по-настоящему спивался, но в 2009 году он осознал, что не представляет жизни без горячительных напитков, и если в его поведении не произойдут перемены, то он просто погибнет в буквальном смысле этого слова. Артист рассказал, что это пристрастие также вредило его профессиональной деятельности.
Встать на верный путь Анатолию Гущину помогло обращение к религии: он уверовал в Бога. Вера в Господа кардинально изменила его жизненный путь и превратила его в другую личность. Актер прошел через таинство причастия во время поездки в один из подмосковных монастырей и никогда об этом не сожалел, поскольку, по его мнению, Всевышний уберег его от смерти.