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Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во время концерта отказали ноги

Как ни странно, но вместе с разводом к Ольге Бузовой пришла знаменитость.

Ведь девушка решила запеть, и, как видим, это ей приносит дивиденды. А параллельно с Ольгой известность пришла и к её родным и близким.

Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во время концерта отказали ноги

Вот и мама Ольги - Ирина Александровна стала довольно часто мелькать на страницах различных СМИ. Ведь поклонникам Бузовой очень интересно знать, а чем же раньше жил их предмет обожания.

В одном из своих последних интервью Бузова-старшая рассказала о работе Оли на сцене. Ирина Александровна вспомнила поучительную, но жутковатую историю, которая произошла во время недавнего концерта в Крокус Сити Холл. Женщина говорит, что Ольга вообще себя не жалеет, что пагубно сказывается на ее здоровье.
Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во время концерта отказали ноги

Раньше многочисленные фанаты Бузовой просили девушку, чтобы та поберегла себя и сбавила темп жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:40

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