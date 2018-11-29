Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во время концерта отказали ноги

Ведь девушка решила запеть, и, как видим, это ей приносит дивиденды. А параллельно с Ольгой известность пришла и к её родным и близким.Вот и мама Ольги - Ирина Александровна стала довольно часто мелькать на страницах различных СМИ. Ведь поклонникам Бузовой очень интересно знать, а чем же раньше жил их предмет обожания.В одном из своих последних интервью Бузова-старшая рассказала о работе Оли на сцене. Ирина Александровна вспомнила поучительную, но жутковатую историю, которая произошла во время недавнего концерта в Крокус Сити Холл. Женщина говорит, что Ольга вообще себя не жалеет, что пагубно сказывается на ее здоровье.Раньше многочисленные фанаты Бузовой просили девушку, чтобы та поберегла себя и сбавила темп жизни.