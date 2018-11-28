Проглотившие детали LEGO педиатры проверили безопасность конструктора для детей





Специалисты из Австралии и Британии решились на эксперимент, который показал, что происходит с организмом, если в него попадают детали конструктора LEGO. Шесть добровольцев, работающих педиатрами, проглотили по голове пластикового человечка и засекли время, за которое она пройдёт через желудочно-кишечный тракт. У большинства взрослых на это ушло 1-3 дня, однако один из группы так и не смог отыскать свою деталь.Врачи заключили, что круглая маленькая голова, скорее всего, не повредит ребёнку, однако конструктор с углами и неровностями может представлять проблему. Тесса Дэвис, работающая в лондонской Королевской больнице, отмечает, что на упаковках LEGO присутствует маркировка "от 3 лет", но родители не смотрят на неё и покупают такие игрушки совсем маленьким детям.Порой ситуации с проглоченными деталями кончаются большими неприятностями. Однако это не значит, что родителям непременно нужно паниковать, ища съеденные предметы в стуле детей. О результатах эксперимента педиатры рассказали в блоге Don’t Forget The Bubbles.