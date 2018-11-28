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Писатель Эдуард Лимонов порадовался, что омский аэропорт назовут в честь Егора Летова

Омский аэропорт собираются назвать в честь популярного российского музыканта Егора Летова, являющегося лидером музыкального коллектива "Гражданская оборона". В свою очередь писатель Эдуард Лимонов порадовался такому решению.

Писатель Эдуард Лимонов порадовался, что омский аэропорт назовут в честь Егора Летова

За кандидатуру Летова не проголосовали в финале конкурса, который носит название "Великие имена России". Однако его именем собираются всё же назвать аэропорт малой авиации, расположенный в Поповке примерно в полчаса езды от города. Администрацией аэродрома в настоящее время собираются все требуемые бумаги для того чтобы поменять его имя. На территории аэродрома установят соответствующую мемориальную доску в честь музыканта. В рамках данной площадки будет в следующем году проведён рок-фестиваль. Издание «Народные новости» сообщает, что инициатива назвать омский аэропорт в честь известного российского музыканта вызвало споры по региону. Его имя смогло набрать всего 6% голосов. Публицист, а также писатель Эдуард Лимонов порадовался данному решению владельцев омского частного аэродрома.

Ранее «Dni24» сообщали, что авиалайнер Boeing 737, в котором была обнаружена трещина на лобовом стекле, смог благополучно приземлиться в аэропорту, который располагается на территории Красноярска.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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