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Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле благополучно приземлился в аэропорту Красноярска

Boeing 737 с возникшей на лобовом стекле трещиной смог благополучно приземлиться в аэропорту Красноярска. В свою очередь пассажиры готовятся улететь к месту назначения на новом авиалайнере.

Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле благополучно приземлился в аэропорту Красноярска


Сотрудники пресс-службы аэропорта Красноярска заявил, что самолет, который направлялся в китайскую Санью из Новосибирска совершил успешную аварийную посадку. Ранее сообщалось, что пилоты самолета на лобовом стекле авиалайнера обнаружили трещину. Это произошло непосредственно во время полёта самолёта. Вследствие этого они приняли решение выработать топливо, а также совершить аварийную посадку на территории Красноярска, чтобы не подвергать в данном случае опасности жизни 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Как стало известно, трещина появилась на несиловом внешнем слое лобового стекла. Издание «Слово и Дело» сообщило, что для пассажиров «Боинга» на территории аэропорта заранее подготовили резервный борт, непосредственно на котором они продолжат своё путешествие.

Ранее поступила информация, что на территории Шотландии на рыбака напали пятьдесят агрессивных тюленей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:23

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