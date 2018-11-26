Либерж Кпадону считает, что Евгений Руднев не способен вырастить ребёнка
Мы уже сообщали, что бывший участник телепроекта «Дом-2» Евгений Руднев стал папой.
Первая жена молодого человека, Либерж Кпадону, конечно, не могла не дать комментарий по этому поводу и впервые за года два заговорила о Рудневе.
Кпадону и Руднев развелись 3 год назад после полугода совместной жизни. Молодые люди так и не ужились в одной квартире, а первые разговоры о разводе у них появились буквально через месяц после бракосочетания.
Многочисленные СМИ сообщили, что Женя стал отцом. Для темнокожей красавицы эта новость была неожиданностью.
Либерж также рассказывает, что фанаты часто спрашивают её про Евгения. Но за жизнью экс-супруга она никогда не наблюдала и ответить фолловерам ей было ничего. Правда, она знает, что девушка Евгения старше его на несколько лет.
Напомним, с нынешней женой Леной Юшковой Евгений познакомился в спортклубе, где в то время работал фитнес-тренером.
Первая жена молодого человека, Либерж Кпадону, конечно, не могла не дать комментарий по этому поводу и впервые за года два заговорила о Рудневе.
Кпадону и Руднев развелись 3 год назад после полугода совместной жизни. Молодые люди так и не ужились в одной квартире, а первые разговоры о разводе у них появились буквально через месяц после бракосочетания.
Многочисленные СМИ сообщили, что Женя стал отцом. Для темнокожей красавицы эта новость была неожиданностью.
Либерж также рассказывает, что фанаты часто спрашивают её про Евгения. Но за жизнью экс-супруга она никогда не наблюдала и ответить фолловерам ей было ничего. Правда, она знает, что девушка Евгения старше его на несколько лет.
Напомним, с нынешней женой Леной Юшковой Евгений познакомился в спортклубе, где в то время работал фитнес-тренером.
«Конечно, я Женю поздравляю! Может, хоть повзрослеет после рождения ребёнка», — поздравила супругов Кпадону.