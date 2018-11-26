Светлана Лобода вспомнила о скептических прогнозах по поводу своей карьеры

Светлана Лобода рассказала подписчикам давнюю историю. Некогда, ещё на заре её творческой деятельности, один из коллег сделал предположение, как далеко на эстраде сможет продвинуться исполнительница. По его мнению, ей было не суждено стать большой знаменитостью, способной собирать стадионы. Максимум, на что могла рассчитывать экс-участница группы "ВИА Гра", это клубы, может быть, за пределами СНГ. Тем не менее, сейчас выступления звезды проходят с аншлагами, и она даёт концерты на лучших площадках не только России, но и Европы. С человеком, сделавшим неблагоприятные прогнозы, артистка давно не общается, но помнит его слова и ценит то, чего она смогла добиться.Поклонники поддержали кумира, заверив, сейчас она только в начале своего пути, и через много лет сегодняшняя слава ей покажется незначительной по отношению к признанию, которое её ждёт. Эти слова подтвердило количество просмотров публикации, а также стремительно растущее число одобрительных лайков и положительных комплиментов.