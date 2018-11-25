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Украинского боксера Усика обязали сразиться с Лебедевым

Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) на официальном сайте опубликовали резолюцию, согласно которой украинского боксера Александра Усика обязали сразиться с россиянином Денисом Лебедевым. Бой между спортсменами должен пройти до 10 марта следующего года.


Украинского боксера Усика обязали сразиться с Лебедевым

Об этом заявил Вадим Корнилов из команды Лебедева. Он отметил, что украинец будет по-прежнему выступать в первом тяжелом весе, оставляя себе пояс чемпиона организации, и именно российский боксер должен стать его следующим соперником. По этой причине бой Лебедев - Уилсон не считался титульным. Сам Денис Лебедев с воодушевлением встретил эту новость и отметил, что украинский боксер является лучшим в своем весе.

11 ноября Александр Усик оказался сильнее британца Тони Белью и стал абсолютным чемпионом мира в категории среднего тяжелого веса. После поединка менеджеры Усика говорили, что боксер намерен встретиться с супертяжем Энтони Джошуа. 25 ноября Денис Лебедев по решению судей победил Майка Уилсона из США.

В профессиональной карьере Лебедев провел 35 поединков, в которых одержал победу 32 раза (23 нокаутом), на счету Усика 22 боя и 21 победа завершились досрочно. В графе поражений - ноль.



 
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Спорт
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:46

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