Украинского боксера Усика обязали сразиться с Лебедевым





Об этом заявил Вадим Корнилов из команды Лебедева. Он отметил, что украинец будет по-прежнему выступать в первом тяжелом весе, оставляя себе пояс чемпиона организации, и именно российский боксер должен стать его следующим соперником. По этой причине бой Лебедев - Уилсон не считался титульным. Сам Денис Лебедев с воодушевлением встретил эту новость и отметил, что украинский боксер является лучшим в своем весе.11 ноября Александр Усик оказался сильнее британца Тони Белью и стал абсолютным чемпионом мира в категории среднего тяжелого веса. После поединка менеджеры Усика говорили, что боксер намерен встретиться с супертяжем Энтони Джошуа. 25 ноября Денис Лебедев по решению судей победил Майка Уилсона из США.В профессиональной карьере Лебедев провел 35 поединков, в которых одержал победу 32 раза (23 нокаутом), на счету Усика 22 боя и 21 победа завершились досрочно. В графе поражений - ноль.