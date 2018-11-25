Юлия Ковальчук поздравила свою маму с праздником в Instagram
Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте обнародовала совместный снимок со своей мамой, поздравив, таким образом, ее с праздником. Фанаты звезды отметили, что дочь и мама крайне похожи.
Под публикацией Юлия Ковальчук оставила пост, в котором призналась родительнице в любви. Артистка также поздравила всех «мамочек мира». Певица отметила, что она очень счастлива, так как у нее есть возможность целовать и обнимать свою маму, при этом говорить с ней на любые темы, а также называть бабушкой. Фото в течение часа собрало свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 110 комментариев. Подписчики также поздравили свою любимицу с Днем матери, пожелав родительнице звезды долгих лет жизни.
Издание «Dni24» ранее сообщало, что Альбина Джанабаева в День матери призвала своих многочисленных фанатов в соцсети Instagram поцеловать своих мам.
Под публикацией Юлия Ковальчук оставила пост, в котором призналась родительнице в любви. Артистка также поздравила всех «мамочек мира». Певица отметила, что она очень счастлива, так как у нее есть возможность целовать и обнимать свою маму, при этом говорить с ней на любые темы, а также называть бабушкой. Фото в течение часа собрало свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 110 комментариев. Подписчики также поздравили свою любимицу с Днем матери, пожелав родительнице звезды долгих лет жизни.
Издание «Dni24» ранее сообщало, что Альбина Джанабаева в День матери призвала своих многочисленных фанатов в соцсети Instagram поцеловать своих мам.