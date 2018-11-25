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Альбина Джанабаева призвала подписчиков в Instagram поцеловать своих матерей

Альбина Джанабаева в соцсети Instagram в День матери обнародовала пост. Певица призвала своих многочисленных подписчиков поцеловать своих мам.

Альбина Джанабаева призвала подписчиков в Instagram поцеловать своих матерей

Певица сказала, что быть матерью - это огромное счастье. Родить ребенка, поставить его на ноги, при этом суметь отпустить – для мамы это очень сложно. Артистка призвала фанатов поблагодарить своих родительниц за их жизнь. Она посоветовала всем мамам стать для своих чад мудрыми феями, при этом дать им право прожить свою жизнь. Пост в течение часа собрал свыше 2 тысяч одобрительных лайков и более 40 комментариев. Фолловеры выразили знаменитости слова благодарности за столь трогательные слова, которые некоторых заставили даже прослезиться. Многие поклонники пожелали Альбине Джанабаевой огромной любви и семейного счастья.

Интернет-издание ранее сообщало, что Альбина Джанабаева похвасталась фанатам в соцсети изумрудным вечерним нарядом, в котором звезда будет участвовать в новогодней программе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:15

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