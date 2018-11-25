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Светлана Лобода показала фанатам в Instagram свою 6-месячную дочь

Светлана Лобода обнародовала в своем Instagram-аккаунте в разделе Stories фото с 6-месячной дочкой Тильдой. На данном снимке лица малышки невидно, так как знаменитость запечатлела только ее ножки.

Светлана Лобода показала фанатам в Instagram свою 6-месячную дочь

Светлана Лобода на честь полгода Тильды решила обнародовать в соцсети публикацию вместе с младшей дочкой. Знаменитая артистка называет малышку Тилюшка. Она говорит, что наследница копия своего отца. До сих пор поклонники не знают, кто является папой наследницы певицы. Однако у них есть предположение, что им стал Тилль Линдеманн, являющийся лидером рок-коллектива Rammstein. Звезда на днях вернулась с гастрольного тура, который проходил в Германии. Ходят слухи, что знаменитость встречалась с фронтменом рок-коллектива.

Светлана Лобода показала фанатам в Instagram свою 6-месячную дочь

Ранее издание сообщало, что Светлана Лобода в социальной сети обнародовала видео со старшей наследницей. Артистка рассказала фанатам, что первой слушает ее песни 7-летняя Ева.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:35

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