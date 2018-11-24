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Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность высадки американцев на Луну

Руководитель «Роскосмоса», государственной корпорации по космической деятельности, Дмитрий Олегович Рогозин предлагает проверить реальность высадки американских космонавтов на Луну в ходе миссии «Аполлон» в июле 1969 года. Свое заявление политик сделал во время совместного с лидером Молдавии Игорем Додоном визита в компанию «Российские космические системы».

Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность высадки американцев на Луну

По словам Рогозина, такая задача уже поставлена перед российскими космонавтами, они полетят и проверят, были ли американцы на Луне. Действительно, они утверждают, что были, но это стоит проверить. Политик отметил, что осуществить высадку на спутник Земли сейчас не может ни одно государство мира в одиночку, сделать это можно только общими усилиями, поэтому Россия в этом важном вопросе рассчитывает на взаимодействие с заинтересованными компаниями из США.

Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность высадки американцев на Луну

Ранее стало известно, что РФ действительно планирует собственную лунную миссию. Подготовка к ней уже началась, но приземлиться на Луну российские космонавты смогут не ранее 2030 года. Для достижения поставленной цели разработчикам РФ придется создать совершенно новый космический корабль и решить проблему, связанную с радиационной безопасностью.

В ходе миссии «Аполлон-11» американские космонавты провели на Луне более 20 часов. На поверхность спутника высадились 12 человек.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:23

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