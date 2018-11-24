Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность высадки американцев на Луну





По словам Рогозина, такая задача уже поставлена перед российскими космонавтами, они полетят и проверят, были ли американцы на Луне. Действительно, они утверждают, что были, но это стоит проверить. Политик отметил, что осуществить высадку на спутник Земли сейчас не может ни одно государство мира в одиночку, сделать это можно только общими усилиями, поэтому Россия в этом важном вопросе рассчитывает на взаимодействие с заинтересованными компаниями из США.Ранее стало известно, что РФ действительно планирует собственную лунную миссию. Подготовка к ней уже началась, но приземлиться на Луну российские космонавты смогут не ранее 2030 года. Для достижения поставленной цели разработчикам РФ придется создать совершенно новый космический корабль и решить проблему, связанную с радиационной безопасностью.В ходе миссии «Аполлон-11» американские космонавты провели на Луне более 20 часов. На поверхность спутника высадились 12 человек.