Фургон Renault Master Z.E на электрической тяге стал доступен на европейском рынке
Фургон Renault Master Z.E на электрической тяге теперь могут заказать автолюбители на европейском рынке. Французские разработчики сообщили о приёме заказов на новое транспортное средство.
Преимущество нового автомобиля заключается в том, что на нём водители могут перемещаться по «зелёным зонам» в любое время суток вне зависимости от внесения ограничений на определённые участки пути. Одного заряда Renault Master Z.E хватает на преодоление пути продолжительностью 130 километров, чтобы полностью зарядить батарею потребуется около шести часов времени.
Электрический фургон предлагается покупателям в трёх разных вариантах колёсной базы. У потребителей имеется возможность подобрать такое транспортное средство, в котором он нуждается. На европейском рынке электрокар Renault Master Z.E является востребованным, так как здесь электрический транспорт высоко ценится.
Преимущество нового автомобиля заключается в том, что на нём водители могут перемещаться по «зелёным зонам» в любое время суток вне зависимости от внесения ограничений на определённые участки пути. Одного заряда Renault Master Z.E хватает на преодоление пути продолжительностью 130 километров, чтобы полностью зарядить батарею потребуется около шести часов времени.
Электрический фургон предлагается покупателям в трёх разных вариантах колёсной базы. У потребителей имеется возможность подобрать такое транспортное средство, в котором он нуждается. На европейском рынке электрокар Renault Master Z.E является востребованным, так как здесь электрический транспорт высоко ценится.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:00