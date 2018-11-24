Apple в России запустила акцию по возврату непонравившихся iPhone
Apple на территории России запустила акцию, которая подразумевает возврат в расширенные сроки пользователем iPhone, который не понравился. Данное специальное предложение будет длиться недолго.
Компания Apple на прошлой неделе добавила на страницах официального своего портала раздел «Новогодние подарки», при этом предлагая по прежним ценам брендовые устройства, а также аксессуары. Купертиновцами теперь была запущена акция «Возврат без сложностей». В данном случае предусматривается возможность оформления бесплатного возврата любого «яблочного» устройства до 20 января, которое была приобретено с 14 ноября текущего года по 6 января будущего года. Обязательным условием возврата iPhone является полная его комплектация, отсутствие повреждений, документ, который подтверждает покупку. Представители российского онлайн-маркета корпорации отмечают, что акция действует временно, а также распространяется на интернет-портал Apple.ru. В свою очередь реселлеры могут принять устройства, согласно общепринятым нормам на протяжении 2 недель.
Раньше новостным изданием «Dni24» сообщалось, что в Сети были выложены официальные рендеры бюджетного современного смартфона версии Huawei P Smart.
Компания Apple на прошлой неделе добавила на страницах официального своего портала раздел «Новогодние подарки», при этом предлагая по прежним ценам брендовые устройства, а также аксессуары. Купертиновцами теперь была запущена акция «Возврат без сложностей». В данном случае предусматривается возможность оформления бесплатного возврата любого «яблочного» устройства до 20 января, которое была приобретено с 14 ноября текущего года по 6 января будущего года. Обязательным условием возврата iPhone является полная его комплектация, отсутствие повреждений, документ, который подтверждает покупку. Представители российского онлайн-маркета корпорации отмечают, что акция действует временно, а также распространяется на интернет-портал Apple.ru. В свою очередь реселлеры могут принять устройства, согласно общепринятым нормам на протяжении 2 недель.
Раньше новостным изданием «Dni24» сообщалось, что в Сети были выложены официальные рендеры бюджетного современного смартфона версии Huawei P Smart.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00