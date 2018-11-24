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Apple в России запустила акцию по возврату непонравившихся iPhone

Apple на территории России запустила акцию, которая подразумевает возврат в расширенные сроки пользователем iPhone, который не понравился. Данное специальное предложение будет длиться недолго.

Apple в России запустила акцию по возврату непонравившихся iPhone


Компания Apple на прошлой неделе добавила на страницах официального своего портала раздел «Новогодние подарки», при этом предлагая по прежним ценам брендовые устройства, а также аксессуары. Купертиновцами теперь была запущена акция «Возврат без сложностей». В данном случае предусматривается возможность оформления бесплатного возврата любого «яблочного» устройства до 20 января, которое была приобретено с 14 ноября текущего года по 6 января будущего года. Обязательным условием возврата iPhone является полная его комплектация, отсутствие повреждений, документ, который подтверждает покупку. Представители российского онлайн-маркета корпорации отмечают, что акция действует временно, а также распространяется на интернет-портал Apple.ru. В свою очередь реселлеры могут принять устройства, согласно общепринятым нормам на протяжении 2 недель.

Раньше новостным изданием «Dni24» сообщалось, что в Сети были выложены официальные рендеры бюджетного современного смартфона версии Huawei P Smart.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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