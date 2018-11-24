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В Сети выложили официальные рендеры бюджетного смартфона Huawei P Smart

В Сети выложили первые официальные рендеры бюджетной версии Huawei P Smart. Представителями компании отмечается, что модель будет представлена в двух различных версиях с ПЗУ на 32 и 64 Гб.

В Сети выложили официальные рендеры бюджетного смартфона Huawei P Smart


Huawei P Smart визуально практически не отличается от версии Honor 10 Lite. Исключением является дисплей небольшого размера. Задняя панель схожа с версией Honor 9 Lite, однако имеет специальное напыление, которое позволяет удобно держать в руках устройство. На смартфоне дактилоскопический датчик размещается на передней части. Основой для устройства является процессор Kirin 710. Он устанавливается вместе с ОЗУ на 3 и 4 ГБ.

Фронтальную камеру Huawei P Smart наделили одним объективом с разрешением на 24 Мп. На задней панели размещается двойной модуль записывающего устройства (2/13 Мп соответственно). Емкость АКБ составляет 3400 мАч. Бюджетный смартфон будет осуществлять работу на основе новой ОС Android 9.0 (фирменная оболочка EMUI). Информация о стоимости Huawei P Smart, а также дате появления аппарата на рынке России держится пока в секрете.

Новостной портал «Dni24» накануне сообщал, что LG было зарегистрировано три названия для складных современных смартфонов, обладающих гибким экраном.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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