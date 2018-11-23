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Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера Hyundai Palisade

Фотошпионы раскрыли интерьер большой версии кроссовера Hyundai Palisade. Трёхрядный флагман наделят информационно-развлекательной системой. Её экран визуально объединили с приборной панелью, также, как в случае с Mercedes.

Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера Hyundai Palisade


У версии Hyundai Palisade будет отсутствовать привычный рычаг коробки передач. Он был заменён кнопочным селектором. На центральной консоли помимо него просматривается "шайба" системы Drive Terrain, позволяющая выбрать один из имеющихся режимов движения. В данном случае доступно несколько вариантов, включая "Eco", "Sport", "Snow". Hyundai Palisade наделят 2,2-литровым дизельным силовым агрегатом на 200 лошадиных сил. Есть вероятность, что это является актуальным для домашнего авторынка. Согласно предположениям, в прочих странах семиместный флагман может получить 3,3-литровый V6 на 294 лошадиные силы.

Раньше новостным порталом «Dni24» сообщалось, что в модельной линейке автомобильного бренда Audi должны произойти некоторые изменения.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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