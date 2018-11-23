АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

В модельной линейке автобренда Audi произойдут изменения

В модельной линейке автобренда Audi произойдут ряд изменений. Компания не будет выпускать четырёхдверную версию модели ТТ, а также «заряженную» модификацию A1 Sportback, потому что по мнению руководства, данные авто не соответствуют имиджу марки.

В модельной линейке автобренда Audi произойдут изменения


Раньше производителем рассматривалась возможность выпуска ТТ. Однако компания отказалась от данной затеи из-за имиджа, а также по причине кризиса. Стоит отметить, что бюджет компании стал меньше после дизельного скандала, произошедшего с концерном Volkswagen, непосредственно в который входит бренд Audi. Представители компании отмечают, что база модели A1 Sportback не соответствует уже разработке такой версии. В свою очередь предыдущие A1 для производителя обошлись в большую сумму денег. В настоящее время компания Audi не может позволить себе такого рода инвестиции.

Новостным изданием «Dni24» ранее сообщалось, что Lada Xray должна получить версию с вариатором. АвтоВАЗ начал выпуск предсерийной партии авто.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре
Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и
Ирина Купченко посетила премьерный показ
Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной
Медики: Хурма помогает организму бороться с
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла
Александр Гудков рассказал об отношении мамы к
Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после
В модельной линейке автобренда Audi произойдут
Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию
Медики: Кабачок положительно влияет на зрение
В Москве артиста балета Александра Дымовского
Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в
Lada Xray получит версию с вариатором
Александр Малинин тепло поздравил сына и дочь с
Ученые создали новый гидрогель для восстановления
Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет
Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о
Москва одобрила строительство на Поклонной горе
Промсвязьбанк займется исследованиями в
Chery представила новый суббренд марки Exeed
У звезды Дома-2 Александры Черно начался
Марина Александрова оставляет своих детей на
Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера
Ученые обнаружили в колониях муравьев практику
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети
Пьяный британец потратил целое состояние на
Просмотреть все новости