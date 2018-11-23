В модельной линейке автобренда Audi произойдут изменения
В модельной линейке автобренда Audi произойдут ряд изменений. Компания не будет выпускать четырёхдверную версию модели ТТ, а также «заряженную» модификацию A1 Sportback, потому что по мнению руководства, данные авто не соответствуют имиджу марки.
Раньше производителем рассматривалась возможность выпуска ТТ. Однако компания отказалась от данной затеи из-за имиджа, а также по причине кризиса. Стоит отметить, что бюджет компании стал меньше после дизельного скандала, произошедшего с концерном Volkswagen, непосредственно в который входит бренд Audi. Представители компании отмечают, что база модели A1 Sportback не соответствует уже разработке такой версии. В свою очередь предыдущие A1 для производителя обошлись в большую сумму денег. В настоящее время компания Audi не может позволить себе такого рода инвестиции.
Новостным изданием «Dni24» ранее сообщалось, что Lada Xray должна получить версию с вариатором. АвтоВАЗ начал выпуск предсерийной партии авто.
Раньше производителем рассматривалась возможность выпуска ТТ. Однако компания отказалась от данной затеи из-за имиджа, а также по причине кризиса. Стоит отметить, что бюджет компании стал меньше после дизельного скандала, произошедшего с концерном Volkswagen, непосредственно в который входит бренд Audi. Представители компании отмечают, что база модели A1 Sportback не соответствует уже разработке такой версии. В свою очередь предыдущие A1 для производителя обошлись в большую сумму денег. В настоящее время компания Audi не может позволить себе такого рода инвестиции.
Новостным изданием «Dni24» ранее сообщалось, что Lada Xray должна получить версию с вариатором. АвтоВАЗ начал выпуск предсерийной партии авто.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13