Lada Xray получит версию с вариатором





АвтоВАЗ для модели готовит «связку», которая состоит из 1,6-литрового «ниссановского» силового агрегата на 114 лошадиных сил, а также японского вариатора версии Jatco JF015E. На мощностях отечественной компании 22 ноября собрали первую версию Lada Xray Cross, оснащаемую КПП из пилотной серии. Её тираж пока неизвестен. Особенность Jatco JF015E заключается в двухступенчатом «автомате», который позволяет снизить расход топлива, а также гидротрансформатор, сглаживающий на бездорожье недостатки вариатора. Японская КПП в случае аккуратной эксплуатации, а также регулярной смены масла может прослужить 250 тысяч километров. Авто на Jatco JF015E набирают скорость без «провалов» и рывков.Разработчики планируют оснастить CVT-вариатором также Lada Vesta. Новая версия модели Xray может появиться сразу после обновленной Vesta. Авто в настоящее время оснащаются «вазовским» 1,8-литровым мотором на 122 л. с., а также АКПП АМТ-2.0.