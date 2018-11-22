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Татьяна Котова назвала шесть важных фактов о себе

Татьяна Котова, которая является бывшей участницей «ВИА Гры», назвала в микроблоге Instagram шесть важных фактов о себе. Раскрыв свои секреты, знаменитость дала ответы на многие свои поступки.

Татьяна Котова назвала шесть важных фактов о себе


Экс-участница популярной группы часто общается со своими фолловерами и делится с ними своими переживаниями. Недавно Татьяна Котова рассказала об особенностях своего характера. Например, артистка не любит опаздывать и не терпит, когда это делают другие. Даже если человек после такого поступка хочет объяснить причины, по которым он это сделал, певица уже не поверит в его искренность.

Самая любимая еда артистки – это морские ежи с соевым соусом. Также она привозит новые рецепты в разных уголков планеты, так как очень любит готовить. Татьяна Котова коллекционирует кулинарные книги и журналы.

Бывшая участница «ВИА Гры» призналась поклонникам, что она никогда не мечтала быть актрисой. В школе ее любимым предметом была математика, поэтому она хотела учиться на экономиста или юриста. В результате будущая звезда окончила ВУЗ и получила диплом по специальности «Антикризисный управляющий». Но, как отметила Котова, сейчас она любит, чтобы творчество и логика находились в балансе.

Артистка удивила фолловеров таким фактом о себе, как идеальный порядок в ее сумочке и вещи, развешенные в гардеробе по цветам. Татьяна живет строго по графику, в котором вписаны не только ее рабочие дела, но и времяпрепровождение с близкими людьми.

В своей жизни Котова применяла некоторые маленькие хитрости. Например, пользовалась шпаргалками во время экзаменов и контрольных работ. Она писала готовые ответы и в нужный момент подменяла листки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:36

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