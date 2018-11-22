Татьяна Котова назвала шесть важных фактов о себе

Экс-участница популярной группы часто общается со своими фолловерами и делится с ними своими переживаниями. Недавно Татьяна Котова рассказала об особенностях своего характера. Например, артистка не любит опаздывать и не терпит, когда это делают другие. Даже если человек после такого поступка хочет объяснить причины, по которым он это сделал, певица уже не поверит в его искренность.Самая любимая еда артистки – это морские ежи с соевым соусом. Также она привозит новые рецепты в разных уголков планеты, так как очень любит готовить. Татьяна Котова коллекционирует кулинарные книги и журналы.Бывшая участница «ВИА Гры» призналась поклонникам, что она никогда не мечтала быть актрисой. В школе ее любимым предметом была математика, поэтому она хотела учиться на экономиста или юриста. В результате будущая звезда окончила ВУЗ и получила диплом по специальности «Антикризисный управляющий». Но, как отметила Котова, сейчас она любит, чтобы творчество и логика находились в балансе.Артистка удивила фолловеров таким фактом о себе, как идеальный порядок в ее сумочке и вещи, развешенные в гардеробе по цветам. Татьяна живет строго по графику, в котором вписаны не только ее рабочие дела, но и времяпрепровождение с близкими людьми.В своей жизни Котова применяла некоторые маленькие хитрости. Например, пользовалась шпаргалками во время экзаменов и контрольных работ. Она писала готовые ответы и в нужный момент подменяла листки.