В России запретили использование вакцины «ЭнцевирНео» от клещевого энцефалита
В России запретили применение вакцины, из-за которой пострадали школьники Перми. Речь идёт о вакцине «ЭнцевирНео», применяемой от клещевого энцефалита.
От неё пострадали ученики пермской седьмой школы. В итоге вакцина была запрещена по всему государству. Соответствующее решение принято Росздравнадзором. Специалисты во время проверки подвели первые итоги. Стало известно, что допустимая частота определённых нежелательных реакций оказалась вдвое выше нормы. Такие реакции на вакцину должны наблюдаться максимум в 4 процентах случаев. В Прикамье привили 2 100 детей. Недомогания в данном случае выявили у 190 человек. Это составляет примерно 9 процентов человек. Раньше специалистами Роспотребнадзора в медицинских организациях было обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических норм, включая несоблюдение условий хранения специальных иммунобиологических препаратов. Медицинские специалисты отметили, что это не следует привязывать к последствиям после вакцинации. Информация про массовое заболевание школьников появилась ещё 18 октября. Поздней стало известно, что препарат «ЭнцевирНео» поставили в августе, что соответствует всем требованиям.
Раньше новостной портал «Dni24» сообщал, что в Таиланде не выпускают в РФ жителя Омска. Дело в том, что он попал в местную больницу и не смог оплатить своё лечение.
От неё пострадали ученики пермской седьмой школы. В итоге вакцина была запрещена по всему государству. Соответствующее решение принято Росздравнадзором. Специалисты во время проверки подвели первые итоги. Стало известно, что допустимая частота определённых нежелательных реакций оказалась вдвое выше нормы. Такие реакции на вакцину должны наблюдаться максимум в 4 процентах случаев. В Прикамье привили 2 100 детей. Недомогания в данном случае выявили у 190 человек. Это составляет примерно 9 процентов человек. Раньше специалистами Роспотребнадзора в медицинских организациях было обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических норм, включая несоблюдение условий хранения специальных иммунобиологических препаратов. Медицинские специалисты отметили, что это не следует привязывать к последствиям после вакцинации. Информация про массовое заболевание школьников появилась ещё 18 октября. Поздней стало известно, что препарат «ЭнцевирНео» поставили в августе, что соответствует всем требованиям.
Раньше новостной портал «Dni24» сообщал, что в Таиланде не выпускают в РФ жителя Омска. Дело в том, что он попал в местную больницу и не смог оплатить своё лечение.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:24