В Таиланде попавшего в больницу омича не выпускают в Россию из-за нехватки средств на лечение





Омич со своей девушкой отправился в Таиланд, где хотел ей сделать предложение. Однако за несколько дней до вылета в РФ ему стало плохо. По словам девушки, представители туроператора не реагировали на её обращения. Ей самой в итоге пришлось везти мужчину в больницу. Медицинские специалисты выяснили, что у парня острый панкреатит. Омич сейчас находится в больнице. Там он был подключён к специальному аппарату искусственной вентиляции легких. Туристу придется в больнице пробыть еще минимум 2 недели. При этом каждый день пребывания в медучреждении стоит 50 000 рублей. Страховая компания отказывается платить за лечение. Представители фирмы мотивируют эту ситуацию тем, что болезнь в данном случае является хронической.Омичам по самым скромным подсчетам нужно будет за лечение заплатить 850 000 рублей. Однако у пары таких денег нет. Из Таиланда россияне не смогут выехать, пока не оплатят лечение. Девушка объявила в соцсетях о сборе денег. Часть суммы смогли собрать благодаря друзьям, а также коллегам. В настоящее время не хватает еще 300 000 рублей. К делу были подключены юристы. Они будут решать данный вопрос со страховой фирмой.