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Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева победила рак

Известная российская телеведущая и ведущая телепередачи «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева в рамках блога Вячеслава Манучарова под названием «Эмпатия Манучи» откровенно рассказала, что победила рак. По ее словам недуг помог провести переоценку ценностей и посмотреть на мир другими глазами.
Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева победила рак

Наталья Мальцева около 4 лет назад перестала появляться на экранах телевизоров, а причиной тому стала онкология. Лечение началось незамедлительно, и выбор упал на один из израильских центров. Телеведущая рассказала, что незадолго до того, как поставили диагноз, ей поступали «тревожные звонки». Она задумывалась о смене работы, но давление множества людей убедило ее в обратном. Но сейчас она уверена, что недуг «пришел» к ней не случайно.

По словам Мальцевой после начала химиотерапии в ее жизни началась новая история. Несмотря на выпадение волос и тошноту, душевно ей было хорошо. Рядом был муж, а за окном море. Она призналась, что перенесенная ею болезнь заставила проще относиться к работе и не переоценивать собственную персону. Сегодня Мальцева довольна своей жизнью и двигается по ней с широкой улыбкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:05

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