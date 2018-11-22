Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева победила рак

Наталья Мальцева около 4 лет назад перестала появляться на экранах телевизоров, а причиной тому стала онкология. Лечение началось незамедлительно, и выбор упал на один из израильских центров. Телеведущая рассказала, что незадолго до того, как поставили диагноз, ей поступали «тревожные звонки». Она задумывалась о смене работы, но давление множества людей убедило ее в обратном. Но сейчас она уверена, что недуг «пришел» к ней не случайно.По словам Мальцевой после начала химиотерапии в ее жизни началась новая история. Несмотря на выпадение волос и тошноту, душевно ей было хорошо. Рядом был муж, а за окном море. Она призналась, что перенесенная ею болезнь заставила проще относиться к работе и не переоценивать собственную персону. Сегодня Мальцева довольна своей жизнью и двигается по ней с широкой улыбкой.