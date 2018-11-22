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За очередной пост в Instagram Дмитрия Нагиева назвали «философом современности»

Дмитрий Нагиев в своем микроблоге Instagram обнародовал очередной пост, за который фанаты назвали артиста «философом современности». Многие фолловеры признались, что изречение знаменитости, как всегда, оказалось умным, правильным и смешным.

За очередной пост в Instagram Дмитрия Нагиева назвали «философом современности»


Накануне армия поклонников Дмитрия Нагиева, в который раз убедилась в ироничности и остроумии их кумира. Актер опубликовал новый пост, где заявил, что он не сидит, сложа руки, а сидит, сложа ноги. По его мнению, мир очень смешной, чтобы «лопнувшая губа зажила». Свою публикацию артист сопроводил фото, на котором он запечатлен на улице сидя на стуле. Знаменитость, закинув ногу на ногу, задумчиво смотрит вдаль. Снимок в течение тринадцати часов собрал свыше 275 тысяч одобрительных лайков и более 2 тысяч комментариев. Многие фолловеры признались, что изречение звезды, как всегда, оказалось умным, правильным, смешным, а главное глубоким. Некоторые подписчики отметили талант актера, заявляя, что они его очень любят.

Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что Андрей Малахов пригласил на "Прямой эфир" любовницу, а также жену актера Александра Соловьева. Телеведущий в свое оправдание сказал, что он хотел таким образом помирить артисток.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:07

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