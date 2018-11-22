Звезда сериала “Доктор Хаус” Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи III степени
Актёра Хью Лори удостоили званием кавалера ордена британской империи III ст. Об этом 21 ноября сообщили в соцсети Twitter в аккаунте королевской семьи.
Принц Чарльз лично принимал участие в церемонии награждения знаменитого британского актера, которая состоялась в Букингемском дворце. В сообщении упоминается, что Хью Лори длительный время служил драматическому искусству. 59-летний артист отдал 35 лет своей жизни, чтобы построить карьеру как актера, музыкального исполнителя, а также писателя. Хью Лори получил мировую славу благодаря сериалу “Доктор Хаус”, в котором он исполнил главную роль, а также телепроектам “Шоу Фрая и Лори” и “Черная гадюка”. Артист, на протяжении своей творческой карьеры был удостоен огромного количества разных наград, среди которых звезда на аллее славы в Голливуде, Золотой глобус и другие. Кроме этого, в 2010 году Хью Лори занял первую позицию в списке самых высокооплачиваемых актеров США, а в 2011 его имя внесли в книгу рекордов Гиннеса.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что популярный американский рэпер Снуп Догг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Торжественное событие состоялось 19 ноября.
Принц Чарльз лично принимал участие в церемонии награждения знаменитого британского актера, которая состоялась в Букингемском дворце. В сообщении упоминается, что Хью Лори длительный время служил драматическому искусству. 59-летний артист отдал 35 лет своей жизни, чтобы построить карьеру как актера, музыкального исполнителя, а также писателя. Хью Лори получил мировую славу благодаря сериалу “Доктор Хаус”, в котором он исполнил главную роль, а также телепроектам “Шоу Фрая и Лори” и “Черная гадюка”. Артист, на протяжении своей творческой карьеры был удостоен огромного количества разных наград, среди которых звезда на аллее славы в Голливуде, Золотой глобус и другие. Кроме этого, в 2010 году Хью Лори занял первую позицию в списке самых высокооплачиваемых актеров США, а в 2011 его имя внесли в книгу рекордов Гиннеса.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что популярный американский рэпер Снуп Догг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Торжественное событие состоялось 19 ноября.