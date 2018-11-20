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Рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Известный американский рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на голливудской Аллее славы. Торжественная церемония состоялась 19 ноября.

Рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Во время церемонии репер произнес слова благодарности своим близким и коллегам. Снуп Догг также поблагодарил себя за то, что делал больше хороших дел, чем плохих, при этом постоянно был самим собой. Стоит отметить, что артист также снимался в кинофильмах и различных телешоу. В настоящее время реп-исполнитель занимается благотворительными проектами для детей.

Рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Ранее портал «ДНИ 24» сообщал, что известный российский репер L'One прояснил инцидент, который связан с угоном его авто на автозаправке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02

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