Рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Известный американский рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на голливудской Аллее славы. Торжественная церемония состоялась 19 ноября.
Во время церемонии репер произнес слова благодарности своим близким и коллегам. Снуп Догг также поблагодарил себя за то, что делал больше хороших дел, чем плохих, при этом постоянно был самим собой. Стоит отметить, что артист также снимался в кинофильмах и различных телешоу. В настоящее время реп-исполнитель занимается благотворительными проектами для детей.
Ранее портал «ДНИ 24» сообщал, что известный российский репер L'One прояснил инцидент, который связан с угоном его авто на автозаправке.
Во время церемонии репер произнес слова благодарности своим близким и коллегам. Снуп Догг также поблагодарил себя за то, что делал больше хороших дел, чем плохих, при этом постоянно был самим собой. Стоит отметить, что артист также снимался в кинофильмах и различных телешоу. В настоящее время реп-исполнитель занимается благотворительными проектами для детей.
Ранее портал «ДНИ 24» сообщал, что известный российский репер L'One прояснил инцидент, который связан с угоном его авто на автозаправке.