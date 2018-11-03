Рэпер L'One рассказал правду об угоне своей машины на автозаправке





На опубликованных в соцсети видео с камер наблюдения можно было увидеть, что во время того как музыкант идёт к кассе неизвестный парень садится в его авто. Он выкидывает с машины находившегося внутри пассажира и уезжает. В итоге выяснилось, что эта новость была только розыгрышем. Опубликованное в Сети видео является частью ролика, который был снят для продвижения нового кинофильма "Все или ничего". Именно для этой картины репер записал саундтрек. Сообщается, что фильм выйдет на широкие экраны 29 ноября.Накануне певица Юлианна Караулова похвасталась фанатам в Instagram, что приобрела в центре столицы квартиру, на которую копила полжизни.