Глава транспортного комитета Евгений Москвичев предлагает запретить «ГАЗели»
Глава транспортного комитета Евгений Москвичев нелестно отозвался о «ГАЗели». По его словам, транспортные средства марки ГАЗ следует запретить из-за того, что они являются опасными для людей.
Депутат фракции «Единая Россия» заметил, что вследствие дорожно-транспортного происшествия в салоне авто отрывается обычно 8-10 сидений. Из этого следует, что имеются проблемы с сертификацией, а также эксплуатацией. В компании ГАЗ прокомментировали слова политика, посчитав их обобщенными. По всей видимости политик под категорию «Газель» в данном случае отнес все маршрутные авто. По словам представителей автопроизводителя, все сидения в транспортных средствах крепятся к специальным усилителям, интегрированным в силовую структуру авто. Наряду с этим все модели ГАЗ проходят комплекс специальных испытаний на безопасность.
Новостным порталом «Dni24» раньше сообщалось, что специалисты автобренда КамАЗ приступили к сборке первой кабины, предназначенной для грузовых автомобилей модельного ряда К5.
Депутат фракции «Единая Россия» заметил, что вследствие дорожно-транспортного происшествия в салоне авто отрывается обычно 8-10 сидений. Из этого следует, что имеются проблемы с сертификацией, а также эксплуатацией. В компании ГАЗ прокомментировали слова политика, посчитав их обобщенными. По всей видимости политик под категорию «Газель» в данном случае отнес все маршрутные авто. По словам представителей автопроизводителя, все сидения в транспортных средствах крепятся к специальным усилителям, интегрированным в силовую структуру авто. Наряду с этим все модели ГАЗ проходят комплекс специальных испытаний на безопасность.
Новостным порталом «Dni24» раньше сообщалось, что специалисты автобренда КамАЗ приступили к сборке первой кабины, предназначенной для грузовых автомобилей модельного ряда К5.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:36