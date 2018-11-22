КамАЗ приступил к сборке первой кабины для грузовиков модельного ряда К5
КамАЗ приступил к сборке первой кабины для грузовых автомобилей модельного ряда К5. Стоит отметить, что самые опытные специалисты бригады № 711 приступили сразу к изучению 3D-модели на экране ноутбука.
Ими на каркас были установлены все необходимые детали. Новый каркас К5 теперь не затеряется среди своих собратьев, вследствие того, что является очень большим по размерам. За сиденьями водителей размещаются два спальных места. На предприятии весной должно появиться новое современное оборудование, позволяющее улучшить качество. На заводе к концу года собираются собрать сорок новых кабин, которые отправят на конвейер, чтобы установить шасси для новой версии К5.
Накануне новостное издание «Dni24» сообщило, что мультимедийная система Яндекс.Авто начала узнавать водителей. Последнее обновление ПО Яндекс позволяет распознавать клиента каршеринга Яндекс.Драйв по лицу.
Ими на каркас были установлены все необходимые детали. Новый каркас К5 теперь не затеряется среди своих собратьев, вследствие того, что является очень большим по размерам. За сиденьями водителей размещаются два спальных места. На предприятии весной должно появиться новое современное оборудование, позволяющее улучшить качество. На заводе к концу года собираются собрать сорок новых кабин, которые отправят на конвейер, чтобы установить шасси для новой версии К5.
Накануне новостное издание «Dni24» сообщило, что мультимедийная система Яндекс.Авто начала узнавать водителей. Последнее обновление ПО Яндекс позволяет распознавать клиента каршеринга Яндекс.Драйв по лицу.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:14