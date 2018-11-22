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Мультимедийная система Яндекс.Авто научилась узнавать водителей

Мультимедийную систему Яндекс.Авто научили узнавать водителей. Таким образом последнее обновление ПО российской корпорации Яндекс позволяет распознавать по лицу клиента каршеринга Яндекс.Драйв

Мультимедийная система Яндекс.Авто научилась узнавать водителей


Водителю после посадки в авто не потребуется вводить логин, а также пароль. В данном случае система самостоятельно поздоровается по имени, а также загрузит избранные маршруты в навигатор. Систему в дальнейшем должны обучить переносить из машины в машину предпочтения по радиостанциям, а также настройкам водительского сидения и климат-контроля.



Новостным порталом «Dni24» ранее сообщалось о выпуске в скором времени электрического кроссовера Q2 L. В дальнейшем его начнут поставлять на китайский авторынок.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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