Мультимедийная система Яндекс.Авто научилась узнавать водителей
Мультимедийную систему Яндекс.Авто научили узнавать водителей. Таким образом последнее обновление ПО российской корпорации Яндекс позволяет распознавать по лицу клиента каршеринга Яндекс.Драйв
Водителю после посадки в авто не потребуется вводить логин, а также пароль. В данном случае система самостоятельно поздоровается по имени, а также загрузит избранные маршруты в навигатор. Систему в дальнейшем должны обучить переносить из машины в машину предпочтения по радиостанциям, а также настройкам водительского сидения и климат-контроля.
Новостным порталом «Dni24» ранее сообщалось о выпуске в скором времени электрического кроссовера Q2 L. В дальнейшем его начнут поставлять на китайский авторынок.
Водителю после посадки в авто не потребуется вводить логин, а также пароль. В данном случае система самостоятельно поздоровается по имени, а также загрузит избранные маршруты в навигатор. Систему в дальнейшем должны обучить переносить из машины в машину предпочтения по радиостанциям, а также настройкам водительского сидения и климат-контроля.
Новостным порталом «Dni24» ранее сообщалось о выпуске в скором времени электрического кроссовера Q2 L. В дальнейшем его начнут поставлять на китайский авторынок.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00