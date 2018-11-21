Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi Q2 L
Немецкая компания Audi подтвердила, что в скором времени будет выпущен электромобиль на основе кроссовера Q2. Речь идёт об электрическом кроссе Q2 L, который начнут в дальнейшем поставлять на авторынок КНР.
Данная информация была озвучена представителями немецкого бренда. Это подтверждает серьезность этих намерений. Электрокар версии Audi Q2 L e-tron в следующем году будет производиться на китайской местной площадке при сотрудничестве с местными «спецами» бренда FAW. В данном случае немецкие разработчики нацелены основательно увеличить свою долю в рамках китайского рынка. Стоит напомнить, что компактный кроссовер версии Audi Q2 показали публике ещё в 2016 году во время женевского автомобильного салона. Немецкие представители в текущем году презентовали удлиненную версию авто в рамках прошлой выставки в Чэнду.
Накануне новостному изданию «Dni24» стало известно, что компания Renault вывела на финальные тесты компактную модель Renault Clio.
Данная информация была озвучена представителями немецкого бренда. Это подтверждает серьезность этих намерений. Электрокар версии Audi Q2 L e-tron в следующем году будет производиться на китайской местной площадке при сотрудничестве с местными «спецами» бренда FAW. В данном случае немецкие разработчики нацелены основательно увеличить свою долю в рамках китайского рынка. Стоит напомнить, что компактный кроссовер версии Audi Q2 показали публике ещё в 2016 году во время женевского автомобильного салона. Немецкие представители в текущем году презентовали удлиненную версию авто в рамках прошлой выставки в Чэнду.
Накануне новостному изданию «Dni24» стало известно, что компания Renault вывела на финальные тесты компактную модель Renault Clio.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00