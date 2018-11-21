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Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi Q2 L

Немецкая компания Audi подтвердила, что в скором времени будет выпущен электромобиль на основе кроссовера Q2. Речь идёт об электрическом кроссе Q2 L, который начнут в дальнейшем поставлять на авторынок КНР.

Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi Q2 L


Данная информация была озвучена представителями немецкого бренда. Это подтверждает серьезность этих намерений. Электрокар версии Audi Q2 L e-tron в следующем году будет производиться на китайской местной площадке при сотрудничестве с местными «спецами» бренда FAW. В данном случае немецкие разработчики нацелены основательно увеличить свою долю в рамках китайского рынка. Стоит напомнить, что компактный кроссовер версии Audi Q2 показали публике ещё в 2016 году во время женевского автомобильного салона. Немецкие представители в текущем году презентовали удлиненную версию авто в рамках прошлой выставки в Чэнду.

Накануне новостному изданию «Dni24» стало известно, что компания Renault вывела на финальные тесты компактную модель Renault Clio.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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