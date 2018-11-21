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Компания Renault вывела на финальные тесты компактный Renault Clio

Компания Renault на финальные тесты вывела компактную версию Renault Clio. Прототип рестайлингового хэтчбека был впервые представлен в рамках парижского автосалона.

Компания Renault вывела на финальные тесты компактный Renault Clio

Силовая линейка включает дизельный полуторалитровый мотор. Версию наделили корпоративным дизайном с элементами современного концепта Symbioz 2017. Из фото представленных в Сети, видно, что линия крыши сделана более покатой. При этом задние стойки стали более широкими. Производители изменили задний и передний бампер. Боковины кузова обладают глубокими выштамповками. Новое транспортное средство на европейском рынке составит конкуренцию компактным собратьям по классу: Volkswagen Polo и Ford Fiesta. Премьера рестайлингового Renault Clio ожидается весной 2019 года. Автомобиль обладает другой радиаторной решёткой. Под капотом размещается новый 1,3-литровый силовой агрегат с турбонаддувом на 150 лошадиных сил. Контрольные 100 км/час машина набирает за 8 секунд. Линейка силовых агрегатов включает 1,0-литровый двигатель и 1,5-литровый дизельный мотор, который прошёл глубокую модернизацию.

Шестиступенчатая МКПП предложена в качестве трансмиссии. Также предусматривается АКПП с двойным сцеплением. В 2020 году ожидают полностью электрическую версию Renault Clio.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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