"Уральские пельмени" воссоединились в новом сериале
Актеры из шоу «Уральские пельмени» сняли сериал, который посвящен Дню бухгалтера. Проект получил название «Сила счетовода». После выхода работы многие подумали, что артисты воссоединились.
Героем мистического триллера стал считавшийся ушедшим из команды Андрей Рожков. Релиз сериала посвящен профессиональному празднику. В центре сюжета находится умный бухгалтер, на которого набрасывается потомок чертановских колдунов с прямым астральным выходом на главу Минфина России. Бухгалтера, противостоящего темным силам, сыграла Юлия Михалкова.
Уже второй год длятся разбирательства между коллективом «Уральских пельменей» и их бывшим директором. В конце прошлого года актеры решили подать коллективный иск по отношению к экс-управленцу о взыскании с него суммы в 28 миллионов рублей. Тот, свою очередь, подал встречный документ, потребовав признать неправомерным решение о его увольнении.
Позже начали появляться сведения, что актеры Вячеслав Мясников и Андрей Рожков отправились на гастроли по России с новым шоу «Ваши пельмени». Поклонники считают, что в команде юмористов произошел раскол.
Героем мистического триллера стал считавшийся ушедшим из команды Андрей Рожков. Релиз сериала посвящен профессиональному празднику. В центре сюжета находится умный бухгалтер, на которого набрасывается потомок чертановских колдунов с прямым астральным выходом на главу Минфина России. Бухгалтера, противостоящего темным силам, сыграла Юлия Михалкова.
Уже второй год длятся разбирательства между коллективом «Уральских пельменей» и их бывшим директором. В конце прошлого года актеры решили подать коллективный иск по отношению к экс-управленцу о взыскании с него суммы в 28 миллионов рублей. Тот, свою очередь, подал встречный документ, потребовав признать неправомерным решение о его увольнении.
Позже начали появляться сведения, что актеры Вячеслав Мясников и Андрей Рожков отправились на гастроли по России с новым шоу «Ваши пельмени». Поклонники считают, что в команде юмористов произошел раскол.