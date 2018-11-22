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"Уральские пельмени" воссоединились в новом сериале

Актеры из шоу «Уральские пельмени» сняли сериал, который посвящен Дню бухгалтера. Проект получил название «Сила счетовода». После выхода работы многие подумали, что артисты воссоединились.
"Уральские пельмени" воссоединились в новом сериале

Героем мистического триллера стал считавшийся ушедшим из команды Андрей Рожков. Релиз сериала посвящен профессиональному празднику. В центре сюжета находится умный бухгалтер, на которого набрасывается потомок чертановских колдунов с прямым астральным выходом на главу Минфина России. Бухгалтера, противостоящего темным силам, сыграла Юлия Михалкова.
"Уральские пельмени" воссоединились в новом сериале

Уже второй год длятся разбирательства между коллективом «Уральских пельменей» и их бывшим директором. В конце прошлого года актеры решили подать коллективный иск по отношению к экс-управленцу о взыскании с него суммы в 28 миллионов рублей. Тот, свою очередь, подал встречный документ, потребовав признать неправомерным решение о его увольнении.

Позже начали появляться сведения, что актеры Вячеслав Мясников и Андрей Рожков отправились на гастроли по России с новым шоу «Ваши пельмени». Поклонники считают, что в команде юмористов произошел раскол.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:00

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