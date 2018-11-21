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Владимир Машков несколько месяцев учился маршировать и дирижировать для роли в новом фильме

Владимир Машков для роли в новом фильме, несколько месяцев учился маршировать и дирижировать с военными музыкантами. Актер показал в Instagram ролик после обучения.

Владимир Машков несколько месяцев учился маршировать и дирижировать для роли в новом фильме

Владимир Машков для своей новой роли в телесериале, прошел обучение в оркестре Минобороны. В новой военной драме «Медное солнце» актер сыграл дирижера полкового оркестра. По сюжету фильма, оркестр, которым руководит герой Владимира Машкова, возвращается на место дислокации в населённый пункт среднеазиатской республики, где обнаруживает, что полк покинул кишлак. Для подготовки к съемкам артист учился дирижерскому искусству в оркестре российского оборонного ведомства.

Владимир Машков несколько месяцев учился маршировать и дирижировать для роли в новом фильме

На странице своего Instagram Владимир Машков опубликовал видеоролик, в котором были показаны кадры из телесериала. Также многие пользователи Сети смогли оценить работу актера в фильме «Медное солнце». В комментариях фанаты артиста написали, что с нетерпением ждут выхода этой картины на экран.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:44

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