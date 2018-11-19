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В Xiaomi пояснили причину мерцающего экрана в смартфоне Mi Mix 2S

В Xiaomi пояснили причину того, что в смартфоне версии Mi Mix 2S мерцает экран. Соответствующая проблема была замечена пользователями после установки обновления, которое вышло для оболочки модели.

В Xiaomi пояснили причину мерцающего экрана в смартфоне Mi Mix 2S

Владельцы устройства Mi Mix 2S в глобальной Сети пояснили, что после обновления программного обеспечения в процессе съемки видео или фотографий экран начинает довольно сильно мерцать. Это значительно усложняет работу с камерой . В китайской компании обратили внимание на такого рода жалобы, а также разместили официальное обращение, где объяснили причины происходящего с устройством. В сообщении говориться, что дело всё в настройках камеры. Специалисты отмечают, что устройством кадры делаются с выдержкой 1/1000, что превышает частоту вспышки. Многие удивились тому, что со стороны производителя не поступило обещания исправить данную проблему в очередном обновлении программной оболочки. В настоящее время остаётся неясным, как долго придется ожидать пользователям изменения данной неприятной ситуации.

Эксперты сообщили новостному интернет изданию Dni24 о приложениях, которые опасно устанавливать на современные Android-устройства. Данное исследование было проведено компанией ESET.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45

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